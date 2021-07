Waarom sommige auto’s in China langer zijn dan bij ons

Het tweede argument voor de populariteit van langere modellen zit hem in de praktische voordelen: vaak is vooral de wielbasis (de afstand tussen de voor- en achterwielen) langer gemaakt en die extra centimeters komen ten goede aan de beenruimte van de passagiers achterin. Die zitten in de langere auto’s simpelweg rianter. Zo is de Chinese Range Rover Evoque L met een lengte van 4531 millimeter een volle 16 centimeter langer dan het ‘normale’ exemplaar in de Nederlandse showrooms: exact 12,5 centimeter daarvan zien de inzittenden op de achterbank terug in extra ruimte voor hun benen.

Geen directielimousines

Dat de verlengde auto’s niet in Nederland te koop zijn, is niet gek. De vraag naar dit soort auto's is in Europa veel kleiner en dus is het voor fabrikanten te duur om ze te produceren. Omdat de Chinese markt op dit vlak juist heel groot is, zijn de lokale productielijnen vaak aangepast om de langere exemplaren te kunnen bouwen. Bovendien zou een verlengde Mercedes-Benz C-klasse – om maar een model te noemen – te veel in het vaarwater van de grotere E-klasse kunnen komen. Hoewel extra beenruimte voor veel Nederlanders zeer welkom is, hoeven we in ons land dus niet zo snel op de L-modellen te rekenen.