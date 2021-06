‘Waarom wordt de kilometerteller niet geijkt bij de apk-keuring?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik betwijfel of de marge van een snelheidsmeter inderdaad zo vaak ter discussie staat in juridische procedures. Hooguit bij een geconstateerde overtreding via een snelheidsmeting kan een paar kilometer meer of minder een rol spelen. De autoriteiten zien die ijking sowieso niet zitten. ,,Uit veiligheidsoverweging is er geen noodzaak om een snelheidsmeter bij een personenwagen te ijken’’, laat Esther van Schaik van de RDW, die toezicht houdt op uitvoering van de apk, desgevraagd weten. ,,In de typegoedkeuring van een voertuig is de snelheidsmeter zodanig afgesteld dat deze een relatief veilige afwijking naar beneden heeft. Dit om bijvoorbeeld de overschrijding van de maximale snelheid te voorkomen. De snelheidsmeters zijn van dusdanige kwaliteit dat ze gedurende de levensfase niet geijkt hoeven te worden.’’