‘Waarom wordt de rijvaardigheid van ouderen niet getest?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Help, het dashboard van mijn auto flitst en piept!’

21 april ,,In mijn Toyota Yaris heb ik bij een bepaalde kruising in mijn woonplaats al meerdere keren een rode flits in mijn dashboard gezien en dat ging gepaard met een scherp, fluitend geluid. Het is een fractie van een seconde, maar zeker de eerste keer schrok ik hier erg van. Wat kan dit zijn?”, vraagt lezer E. Droogendijk in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.