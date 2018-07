'Watch out Michael!' Nieuwe Tesla's worden als KITT van Knightrider

K.I.T.T, KITT oftewel Knight Industries Two Thousand was een pratende auto in de serie Knight Rider in de jaren tachtig. De hoofdrol werd gespeeld door David Hasselhoff, de auto was een 1982 Pontiac Firebird Trans Am. Personage Michael Knight kon via een horloge zijn auto oproepen en deze allerlei trucs laten uithalen in de jacht op boeven. De auto was zelfs zo slim dat hij soms orders van zijn baas negeerde als hij dacht dat dit beter was.