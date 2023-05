Waterstoftruck rijdt ook groen in bittere kou

Branche vreest dat verkoop nieuwe elektri­sche auto’s daalt door klimaat­plan­nen: ‘Zeer teleurge­steld’

Het kabinet zorgt er met haar nieuwe klimaatplannen voor dat nieuwe elektrische auto’s duurder worden in plaats van goedkoper. Daarop wijst autobrancheorganisatie Bovag, die ‘zeer teleurgesteld’ is over de aankondigingen en vindt dat het kabinet nieuwe elektrische auto’s juist zou moeten stimuleren om de klimaatdoelen te halen.