Weer twee gevallen van slapende bestuurders in Tesla gefilmd

Volgens NBC Los Angeles zag automobilist Shawn Miladinovich eerder deze week een witte Tesla Model 3 naast hem rijden. Toen hij beter keek, realiseerde hij zich dat de chauffeur in slaap was gevallen. Miladinovich constateerde dat de man iets om het stuur had gebonden om de Tesla te laten denken dat hij zijn handen aan het stuur had.

Miladinovich zag de slaapchauffeur voor het eerst in de buurt van het stadje Westminster en nam contact op met California Highway Patrol. ,,Als dat ding van zijn stuur was gevallen, had hij met 100 km/u op een andere auto kunnen klappen", aldus de filmende automobilist.