Wegen worden weer drukker en er is maar één oplossing voor dat fileleed

Daar gaan we weer, alsof we zijn vergeten hoe ontzettend druk het vroeger was. In de eerste maanden van 2020, vlak voor corona, was het fileleed 30 procent meer dan in 2019. De wegen dreigden totaal dicht te slibben. Totdat de lockdown een deel van Nederland thuis hield en in één klap het aantal auto’s op de snelweg halveerde.