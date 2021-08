Wel snel, geen ‘GTI-grijns’: is de snelste Volkswagen ID.4 zijn meerprijs waard?

VIDEO / TESTDe GTI-versies van Volkswagen zijn vaak legendarische auto’s. Met name de Golf GTI is een regelrecht icoon. Nu introduceert Volkswagen nog zo’n label; GTX, voor de sportiefste versies van de elektrische modellen van het merk. De GTX is de snelste ID.4 ooit maar de auto heeft – letterlijk en figuurlijk – een loodzware missie.

Het was een slimme zet van Volkswagen om in 1976 een extra felle versie van de eerste Golf te introduceren. De eerste GTI (van Grand Turismo Injection, ofwel een snellere, sportievere versie met een injectiemotor, toen nog een zeldzaamheid) was een schot in de roos: met subtiele details zoals een rood biesje rond de grille, een ‘golfbalpookknop’ en specifieke bekleding zag iedere leek dat hij anders was dan de minder sterke versies. Maar het belangrijkste waren zijn prestaties en uitdagende rijkwaliteiten: een vermogen van 110 pk bij een laag gewicht van amper 800 kilo maakte van de Golf GTI een scheurijzertje in de beste zin van het woord. Niet voor niets werden de drie letters legendarisch.

Volledig scherm De Volkswagen ID.4 GTX © Volkswagen

Anno 2021 is de I van ‘injectie’ verdwenen: tenminste, van de huidige Volkswagen Golf en Polo bestaan ook nog steeds GTI-versies, maar de elektrische modellen van het merk hebben natuurlijk geen brandstofinspuiting. Mede daarom krijgen de sportievere varianten van de e-Volkswagens geen GTI-label, maar de letters GTX op hun achterklep. Er komt een hele rits aan dit soort extra aangeklede ID-modellen: de hier geteste ID.4 is de eerste die nu al leverbaar is, binnenkort verschijnt de ID.5 (zogezegd de strakker gelijnde coupé van de ID.4) en ook van de compactere ID.3 heeft Volkswagen al een GTX-variant laten zien – zij het als studiemodel.

In het geval van de ID.4 GTX heb je dus te maken met het topmodel: dit is de enige ID.4 die twee elektromotoren krijgt, terwijl de andere varianten één motor tussen de achterwielen hebben. Tot op heden beschikte de sterkste versie over een vermogen van 204 paardenkrachten (150 kilowatt) maar dankzij zijn tweede krachtbron gaat de GTX daar flink overheen met een totaalvermogen van 220 kW, ofwel 299 pk. Volgens de Nederlandse importeur sprint de GTX sneller van 0 naar 100 dan de huidige Golf GTI: in 6,2 seconden is de klus geklaard, terwijl de topsnelheid van 180 kilometer per uur twintig kilometer hoger ligt dan van andere ID.4-varianten.

Volledig scherm De Volkswagen ID.4 GTX © Volkswagen

Meer peper

Driehonderd pk: dat klinkt indrukwekkend en de eerste Golf GTI had in de jaren zeventig van de vorige eeuw vast groot respect gehad voor zulke getallen. De tijd heeft echter niet stil gestaan, want tegenwoordig steek je met 220 kilowatt niet eens boven het maaiveld uit in de wereld van elektrische SUV’s. De nieuwe Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 leveren 305 pk in hun snelste gedaanten, de instapversie van de Tesla Model 3 levert al 325 pk en de topmodellen van de Volvo XC40 en Polestar 2 leveren 408 pk (300 kW) af aan hun wielen. De nabije toekomst heeft bovendien nog veel meer peper in petto: de Ford Mustang Mach E en de eerder genoemde Kia krijgen veel snellere topversies, terwijl ook de Tesla Model Y Performance – met een beloofde 0-100-tijd van zo’n 3 tellen – gehakt maakt van de ID.4 GTX.

Al die kracht is er niet voor niets bij dit soort auto’s: elektrische SUV’s hebben namelijk de vervelende eigenschap dat zij vrijwel zonder uitzondering heel zwaar zijn. Vanwege het grote accupakket – dat bij de ID.4 GTX een inhoud heeft van 77 kilowattuur, net als bij de versie met 204 pk – en de extra elektromotor legt de Volkswagen meer dan 2100 kilo in de schaal. Daardoor komt hij minder ver dan de versie met één motor (maximaal zo’n 482 kilometer in plaats van 520, claimt de fabrikant) maar voelt hij niet noemenswaardig veel sneller.

Volledig scherm De Volkswagen ID.4 GTX heeft 299 pk © Volkswagen

Tijdens het rijden profiteert de ID.4 weliswaar van het feit dat het meeste gewicht laag bij de grond ligt: daardoor blijft hij redelijk netjes de lijn van een bocht volgen, maar dynamisch of sportief kan je deze auto met geen mogelijkheid noemen. Hij verandert na het insturen, dat licht en gemakkelijk maar ook zonder noemenswaardig gevoel gaat, niet erg lichtvoetig van richting en zodra de snelheid hoger wordt merk je dat de kilo’s duidelijk doorduwen naar de buitenkant van een bocht. Dat de GTX op die momenten op koers blijft, is vooral te danken aan de relatief kleverige banden onder de testauto.

Je voelt de extra kracht overigens heus wel, maar dan vooral tijdens tussensprintjes en op het moment dat je een bocht uit wilt trekken. Hij presteert heel gemakkelijk en is zonder twijfel rap te noemen, maar dan wel een beetje op dezelfde nietszeggende manier waarop een website snel laadt: je kunt vlot door naar je volgende doel, maar de bekende – en gehoopte – GTI-grijns blijft toch wat achterwege.

Volledig scherm Een blauwe kleur op het dashboard en 'TopSportstoelen' onderscheiden de GTX van de rest © Volkswagen

Volkse prijs

Deze Volkswagen is dus niet de snelste of sterkste van de klas, maar hij heeft wel één groot voordeel in de vorm van zijn prijs. Ook ten opzichte van andere relatief sterke elektrische SUV’s. Waar de topmodellen van verschillende concurrenten al snel richting de 60.000 euro gaan, levert VW de dikste ID.4 in Nederland voor 52.990 euro. Dat is precies 6000 euro meer dan de ID.4 ‘Pro’ met 204 pk. Voor die meerprijs krijg je niet alleen krap honderd paardenkrachten extra, maar ook grotere wielen (20 in plaats van 19-inch), intelligentere led-koplampen (IQ Light) die onder meer meebewegen in bochten en een dashboard met een blauwe band voorzien van rode stiksels. Snelladen gaat nog steeds met maximaal 125 kilowatt, maar de GTX kan dankzij z’n vierwielaandrijving wel een tweehonderd kilo zwaardere aanhanger trekken van maximaal 1200 kilo.

Ook heeft de GTX een iets aangepaste buitenkant. Enerzijds is het goed dat hij op dit vlak niet krampachtig probeert een GTI te zijn (verwijzingen naar golfballetjes of rode ruitjesbekleding zijn bijvoorbeeld afwezig), maar ten opzichte van de minder sterke ID.4’s zijn de veranderingen wel erg minimaal. De onderkant van de voor- en achterbumper is anders, de ‘luxe’ achterlichten met een 3D-binnenkant zijn standaard en je krijgt een lading logo’s op de flanken, achterklep en op de dorpels. Het maakt de GTX ingetogen en subtiel, maar je moet ook twee keer kijken om te zien of je een dikkere ID.4 rijdt dan de buurman.

Volledig scherm Grotere wielen, andere bumpers en vooral veel logo's: de Volkswagen ID.4 GTX © Volkswagen

Uiteraard – het blijft een Volkswagen – zijn er diverse opties beschikbaar om de GTX verder aan te kleden. Voor 500 euro extra krijg je bijvoorbeeld nóg grotere 21-inch wielen maar verder zitten de accessoires veelal in pakketten: neem het TopSport Interieur Pakket Plus ter waarde van 3250 euro, met onder meer elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen inclusief massagefunctie. Of het Multimedia Pakket Plus (1180 euro) , dat de auto voorzien van een augmented reality head-up display (dat bewegende animaties in de voorruit laat zien) en een groter aanraakscherm op het dashboard.

Het Assistance Pakket Plus (2180 euro) is een aanrader vanwege Travel Assist, dat op een prettige subtiele manier het rijden ondersteunt dankzij adaptieve cruise control en een actieve bochtenassistent. Het Sport Pakket Plus (1170 euro) is eveneens het overwegen waard omdat je GTX dan elektronisch instelbare dempers krijgt: de testauto had ze ook en die instelbaarheid zorgt – met name in ‘Sport’ – voor iets meer controle over de koetsbewegingen en een iets strakker weggedrag, al kan ook dat systeem het hoge gewicht niet verhullen.

Meer informatie over deze Volkswagen ID.4? Klik hier voor de database van AutoWeek.

Volledig scherm Het GTX-label is nieuw bij Volkswagen © Volkswagen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.