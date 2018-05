Welke auto in de klasse van de Polo?

Ik ben geïnteresseerd in een auto in de klasse van de Volkswagen Polo en Opel Corsa. Welke auto zou u mij adviseren?

Het gaat er natuurlijk vooral om waar u persoonlijk waarde aan hecht. De een vindt zitruimte of comfort belangrijk, de ander een zuinige motor of de veiligheid. Ik ben zelf gecharmeerd van de rijkwaliteiten van de nieuwe Ford Fiesta. Bovendien kan je bij die auto voor een redelijke prijs een topuitrusting krijgen. Maar de nieuwe Volkswagen Polo is met zijn elektronica een stap verder en biedt meer ruimte. Houd wel in de gaten dat auto’s in deze klasse niet allemaal hetzelfde veiligheidsniveau hebben. Ik vind bijvoorbeeld een radarsysteem dat automatisch remt bij een dreigende botsing, zeer aan te bevelen. En dat is lang niet bij alle modellen verkrijgbaar.