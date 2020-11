Wereldrecord: dit is officieel de snelste personenauto aller tijden op de Nürburgring

VideoDe Mercedes AMG GT Black Series heeft het ronderecord van de Nordschleife verbroken. De 730 pk sterke personenauto deed 6.43,16 minuten over een ronde. Daarmee is de Lamborghini Aventador SVJ onttroond.

Het AMG GT ronderecord werd gereden door coureur Maro Engel, die met een AMG GT3 Evo meedoet aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Volgens hem is de AMG GT Black Series aanzienlijk sneller. Dat is niet vreemd, aangezien zijn GT3-raceauto ‘slechts’ 560 pk sterk is, terwijl de Black Series 730 pk heeft.

Volledig scherm Mercedes AMG GT Black Series © Mercedes-Benz

Dat Mercedes-Benz aanwezig was op het circuit in de Duitse Eiffel, was geen geheim. Maro Engel twitterde enkele weken geleden al dat de Black Series werd getest op de Nürburgring, maar ontkende een eventuele officiële recordpoging. Volgens youtuber en Nordschleife-watcher Misha Charoudin was het record destijds echter wel degelijk verbroken met een tijd van 6 minuten en 43 seconden en dat blijkt dus te kloppen.

Volledig scherm AMG GT Black Series. © Mercedes-Benz

Dankzij een speciaal aangepaste V8 met vlakke krukas gaat de Black Series 730 pk en 800 Nm, in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft hij een top van 325 km/u. De Black Series verbeterde daarmee de in juli 2018 vastgestelde recordtijd van 6.44,97 minuten van de Lamborghini Aventador SVJ. Mercedes heeft ook al het ronderecord voor snelste vierdeurs sedan in handen. Het record voor racewagens bedraagt 5.19,54 minuten en is vorig jaar gevestigd door een Le Mans Porsche 919 Evo.

