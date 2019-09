Wie in Oost-Brabant in een wit busje rijdt, is verdacht

Het project is eind 2018 en de eerste maanden van dit jaar uitgevoerd. De politie komt er nu pas mee naar buiten omdat dit type controles daarna nog vaker is ingezet. De drugsafvaldumpingen aan de Offenbachlaan in Eindhoven, begin oktober 2018, waren de directe aanleiding voor het project. Vlak na de vondst van een wit vrachtautootje dat chemisch afval lekte, vloog een stukje verderop een tweede wit vrachtwagentje vol drugsafval in brand. Twaalf appartementen moesten tijdelijk worden ontruimd terwijl de vlammen bijna tegen het gebouw sloegen.

Huurbusjes

,,Daar lag toen de prioriteit”, vertelt projectcoördinator van politie Oost-Brabant Marloes Lippens. De incidenten waren het zoveelste voorbeeld dat bij criminele vondsten relatief vaak witte busjes of vrachtwagentjes betrokken zijn. Want of een crimineel zich nou bezighoudt met het aanleveren van apparatuur en grondstoffen voor een drugslab of met het wegbrengen van de geproduceerde drugs en het afval: hij heeft vervoer nodig. Vaak gebruiken criminelen huurbusjes of kleine vrachtwagentjes voor hun activiteiten, vertelt Lippens. Bijkomend voordeel: je hebt aan je rijbewijs-B voldoende, dus iedereen kan het klusje klaren. Het gaat volgens haar relatief vaak om witgekleurde huurvoertuigen zonder logo’s of ander drukwerk op de lak. ,,Zo’n voertuig is minder herkenbaar.”

Ander gebruik bevoegdheden politie

In een half procent van de voertuigen trof de politie criminele zaken aan. Daarmee is Lippens niet ontevreden. Het project kostte geen extra capaciteit want de controles werden tijdens reguliere diensten tussen de bedrijven door uitgevoerd. ,,De winst zit ‘m er vooral in dat we met een verruimde blik en door beter gebruik te maken van de bevoegdheden resultaten behalen op straat.” In het verkeer werken politiemensen meestal met de Wegenverkeerswet in de hand. Binnen dit project werden ze er bewuster van gemaakt dat ze ook de Wet Economische Delicten kunnen gebruiken. Daarmee mag de politie in bepaalde gevallen laadruimtes controleren. Zonder dit nieuwe project hadden veel van deze voertuigen nog rondgereden, denkt Lippens. ,,Bovendien heeft het reguliere politiewerk er niet onder geleden.”