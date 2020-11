Winterband in winterslaap door corona en warmer klimaat

Boete ‘verscheurd’: agent moet verkeers­over­tre­der aanspreken, ook in coronatijd

19 november Een verkeersboete op de mat zonder dat een agent je heeft aangesproken? De kans is groot dat je die boete in de prullenbak kunt gooien. Een kantonrechter in Amsterdam heeft namelijk bepaald dat ‘alleen corona’ een te zwakke reden is om bijvoorbeeld hardrijders niet aan de kant te zetten en wel een boete te geven op basis van het kenteken.