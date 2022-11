Wintersport nadert: zo koop je de ideale dakkoffer

Voordat je je eerste dakkoffer koopt, is het belangrijk om te weten hoe je hem gaat gebruiken. Op regelmatige basis, dus elk weekend? Of liever af en toe, tijdens de vakantie? Voor welke vakantie? Alleen in de winter of ook 's zomers? Ga je er veel (zware) spullen in doen? Probeer al deze vragen te beantwoorden voordat je zoektocht begint. Denk bijvoorbeeld aan de maximum daklast van je auto.

Welke soort koffer?

Bij auto's met een lage maximum daklast moet je dus kiezen voor een lichtere koffer. Wanneer je ook je ski's kwijt wilt in de dakbox dan moet die minimaal 180 cm lang zijn. Koop ook geen grotere koffer dan noodzakelijk, want dat zorgt meestal voor extra brandstofverbruik. Omdat vrijwel alle dakkoffers kunnen lekken, is het ook van belang om te bedenken voor welke spullen je hem gaat gebruiken.

Het type bevestiging

Dit is een punt dat door veel mensen wordt verwaarloosd, terwijl het toch van kapitaal belang is. De bevestiging bepaalt immers of je de dakkoffer kunt gebruiken of niet. Controleer het type bevestiging op je dakdragers en zoek een dakkoffer die daar bij past. De breedte van de dakdragers is daarbij belangrijk.

Vaak monteer je de dakkoffer met een U-vormige montagebeugel die om de drager moet passen. Anders moet je zoeken naar een speciaal montagesetje. Dat kost misschien maar een paar tientjes, maar als je even oplet, kun je die kosten uitsparen. Snelsluiters, ook bekend als quickdocks, van merken als Thule, Whispbar en Hapro worden als meest gebruiksvriendelijk ervaren voor het vastzetten van de koffer.

Het type opening

Dit is een detail dat misschien onbeduidend lijkt, maar toch is het ook erg belangrijk bij het kiezen van een dakkoffer: de plek waar de dakkoffer kan scharnieren. De laadopening zit dus achter of opzij. Het is aan jou om te bepalen wat je praktischer vindt. Er zijn ook exemplaren die je aan beide zijden kunt openen, een zogenaamde duo of dual. Die zijn veel gemakkelijker te vullen. Tot slot: wil je je koffer mooi houden? Tijdens een test van de ANWB bleek dat glimmende koffers eerder (opvallende) krassen vertonen dan koffers met een matte finish.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: