Wit is niet langer de favoriete autokleur in Europa

Dat blijkt uit het jaarlijkse kleurenrapport van lakfabrikant Axalta. De gestegen populariteit van grijs komt vooral door bijzondere grijskleuren zoals de ‘vuilniszakgrijze’ uni-kleur die op veel exclusieve modellen van de Duitse luxemerken is te vinden.



Grijs is niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd populair - maar wit voert hier nog altijd de boventoon. De neutrale kleuren grijs, zilvergrijs, wit en zwart worden wereldwijd gekozen voor 80 procent van alle auto’s. Op de Europese markt hebben de genoemde kleuren een marktaandeel van 78 procent.



Het is voor het eerst dat grijs de kleur wit voorbij is gestreefd. Vorig jaar had wit in Europa een marktaandeel van 25 procent (nu 23), grijs had 22 procent (nu 24), zwart bleef gelijk op 21 procent en zilvergrijs zakte van 11 naar 10 procent. Als we naar ‘echte’ kleuren kijken, is blauw wereldwijd het meest populair, gevolgd door rood en bruin. De kleuren oranje, geel en groen hebben alle drie een marktaandeel van één procent.