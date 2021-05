Witte Huis waarschuwt hamsterende inwoners: ‘Vul geen plastic zakken met benzine’

‘Smokkelen’ aan de grens: Belgen en Nederlan­ders wisselen boodschap­pen uit

29 maart De jaren vijftig zijn terug in het tweelandendorpje Overslag, nabij het Belgische Wachtebeke. Buren smokkelen er opnieuw ouderwets boter over de grens. Al is grenzeloze burenliefde een beter woord. Belgische Overslagnaren halen chocolade paaseitjes en boterkoeken aan hun kant van de grens, de Nederlanders helpen de Belgen aan hun favoriete zakje drop. Alle boodschappen worden netjes, en volledig volgens de regels van de coronakunst, over de grens gezet.