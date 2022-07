Wondermiddel om veel brandstof te besparen ‘doet alsof hij werkt, maar er gebeurt niets’

Behalve via internet zijn er ook winkels waar deze zogenaamde brandstof besparende dongels verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij om kleine elektronische stekkers die in de OBD-aansluiting van de auto kunnen worden gestoken. Deze On Board Diagnostics-aansluiting bevindt zich meestal bij de voetenruimte van de bestuurder. Door zo'n dongel aan te sluiten zou je tot 15 procent brandstof kunnen besparen.

De Duitse Adac heeft onlangs een dongel getest in samenwerking met het computertijdschrift C’t. Daarbij viel het product met de naam ecoOBD2 volledig door de mand. De experts konden geen communicatie ontdekken via de OBD-aansluiting. Er konden geen signalen worden gemeten die het brandstofverbruik op enigerlei wijze zouden kunnen beïnvloeden. Sterker nog: de dongel - te koop via onder andere Amazon voor minder dan 10 euro - bracht helemaal geen elektrische verbinding met de CAN-bus tot stand.

‘Knippert en doet alsof hij werkt’

De conclusie van de testers: ‘De ecoOBD2 knippert en doet alsof hij werkt. Maar meer gebeurt er niet.’ De Duitse autoclub is echter niet echt verbaasd over dit resultaat. ,,Als het beloofde effect echt haalbaar zou zijn, zouden dergelijke producten al lang in serie worden geïnstalleerd door autofabrikanten omdat ze een beslissend concurrentievoordeel zouden hebben”, zegt Markus Sippl, hoofd van Adac-voertuigtechnologie. De Adac schaart de dongel daarmee onder andere misleidende brandstof besparende producten, zoals pillen voor in de benzinetank, magneten voor aan de brandstofleiding en toevoegingen aan de motorolie.

Volgens de ANWB ligt het iets genuanceerder. De bond zou dongels zelf geen ‘dubieuze tools’ noemen. In ieder geval niet de dongel die de ANWB zelf verkoopt. Het gaat hierbij dan ook niet om een apparaat dat brandstof bespaart, maar om een handig hulmiddel met de naam Smart Driver dat automatisch hulpdiensten waarschuwt wanneer je een ongeluk krijgt. Ook ‘ziet’ deze dongel wanneer er geen fut meer in je accu zit of dat er iets met de motor aan de hand is. Zo voorkom je volgens de ANWB onnodige pech en onverwachte, soms dure reparaties. Wanneer je toch strandt met pech, heeft de Wegenwacht zelfs al door wat er aan de hand is, nog voor hij bij je is, aldus de ANWB.

