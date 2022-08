‘Worden er nog wel nieuwe cabrio’s gemaakt?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Vroeger was een cabriolet de enige manier om op warme dagen het hoofd koel te houden, maar de opkomst van de airco heeft eind vorige eeuw het bestaansrecht van de cabrio de das omgedaan. Het ontwikkelen van een cabrio is relatief duur, onder meer omdat het dak als noodzakelijke versteviging van de carrosserie ontbreekt. Omdat er relatief weinig vraag naar is, zien de meeste fabrikanten er tegenwoordig van af. Mini, Volkswagen (zoals recent de VW T-Roc Cabrio), Mazda, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Jaguar en Ferrari hebben nog wel open auto’s.’