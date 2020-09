‘Wordt de snelheid van vrachtwagens niet gecontroleerd?’

VRAAG & ANTWOORD,,De maximumsnelheid voor vrachtauto’s is in Nederland 80 km/u, maar er rijdt geen vrachtwagen onder de 90. Sterker nog, 30 procent van de trucks rijdt zelfs tussen de 95 en 100 km/u. Wordt dit gedoogd of wordt er niet op gecontroleerd?” vraagt lezer Harry van Dongen. ,,Als ik met mijn personenauto 5 km/u te snel rijd, ben ik de klos. Bij betere handhaving zouden die vrachtwagenchauffeurs dagelijks een proces-verbaal ontvangen.”

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Hier wordt wel degelijk op gecontroleerd. Om na te gaan of voor het betreffende voertuig een snelheidslimiet van 80 km/u geldt, kunnen bij de controles het kenteken én de afmetingen worden gecheckt. Maar net als bij personenauto’s wordt wel altijd een correctie gehanteerd. Dus de snelheid waarop de boete is gebaseerd zal altijd lager zijn dan de snelheid die de teller in de auto aangaf. Daardoor kan het zijn dat u relatief veel truckchauffeurs ziet die sneller rijden dan 80 km/u en uiteindelijk toch geen bekeuring krijgen.”

Ben je verplicht caravanspiegels te monteren?

,,Wanneer ik met mijn auto en caravan ga rijden, moet ik zogenoemde caravanspiegels gebruiken. Volgens mij hebben die geen enkele toegevoegde waarde, omdat ik de caravan en het verkeer via mijn autospiegels goed genoeg kan zien. Zijn caravanspiegels nog steeds verplicht of is dat inmiddels achterhaald?” vraagt lezer Willem van Aalst.

Niek Schenk: ,,Caravanspiegels zijn niet wettelijk verplicht. De wet vereist alleen een minimum gezichtsveld voor de automobilist. U moet strak langs de caravan heen kunnen kijken naar het achteropkomende verkeer. Omdat een caravan vaak breder is dan de auto, lukt dat niet en zijn de extra spiegels verplicht. Een hulpmiddel is de belijning van de rijstrook. Deze witte streep moet je op een rechte weg in het oneindige kunnen zien. Verdwijnt de streep onder de caravan, dan is het zicht onvoldoende.”

Heb je voorrang bij het verlaten van een woonerf?

,,Bij ons is de hele woonwijk een 30 km-zone. Als ik in deze wijk een woonerf verlaat op een gelijkwaardige kruising, heb ik dan voorrang als ik van rechts kom?” vraagt lezer John van der Wilt.

Niek Schenk: ,,Een woonerf is een bijzonder, met borden afgebakend verkeersgebied waar een snelheidslimiet van 15 km/u geldt. Een automobilist die een woonerf verlaat moet altijd voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers. Dus nee, u hebt geen voorrang als u bij het verlaten van een woonerf van rechts komt.”

Onze autoredactie beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar Niek Schenk.

Meer vragen en antwoorden vind je in ons dossier.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.