Wordt het in een zwarte auto heter dan in een witte?

Het is zo dat donkere kleuren het zonlicht meer absorberen, waardoor het oppervlak eerder opwarmt, terwijl lichtere kleuren zonnestralen juist reflecteren. Maar in auto’s komt de warmte niet zozeer via de gelakte carrosserie de auto binnen, maar voornamelijk door de opwarming van dashboardmaterialen en de stoelbekleding. Daarom zal de binnentemperatuur van een witte of zwarte auto onder dezelfde omstandigheden nauwelijks verschillen. Wie de hitte te lijf wil gaan, doet er verstandig aan de lichtinval via de ramen zo veel mogelijk te blokkeren of genoemde materialen in het interieur af te dekken met bijvoorbeeld een speciaal scherm dat de stralen reflecteert.