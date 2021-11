Youtuber verkoopt bizarre autocollectie in één keer

Carspotter Tim (12) fietst voor niets achter superauto aan, maar mama redt de boel

Dolenthousiast wordt de 12-jarige Tim als hij zijn favoriete auto ziet rijden in Zwolle: dé kans op een prachtfoto. Tim sjeest op zijn fiets achter de opvallende Toyota Supra MK4 aan, maar dat blijkt onbegonnen werk. De teleurstelling is dan ook groot. Nog geen uur later maakt de ontgoocheling alsnog plaats voor puur geluk.

30 oktober