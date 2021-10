Youtuber verzint oplossing voor Tesla die zonder stroom komt te staan

Een van de grootste bezwaren van tegenstanders van elektrische voertuigen is nog steeds het beperkte rijbereik. Een youtuber heeft nu met een experiment laten zien hoe je de accu van een Tesla kunt opladen, ook als er helemaal geen laadstation in de buurt is.

De youtuber met de naam Cyber ​​Hooligan gebruikte voor het experiment een Tesla Model 3 RWD Standard Range Plus uit 2020. De accu had nog slechts 1 procent lading en zijn plan was om de Model 3 een tijdje met een sleepkabel te laten trekken door een Toyota Camry met verbrandingsmotor. Het doel was om voldoende energie op te wekken om zelfstandig door te kunnen rijden naar een laadstation.

De Tesla werd in de stand ‘Drive’ gezet en de recuperatie op ‘Standaard’. De Camry begon te trekken en inderdaad: met elke mijl die het sleepteam aflegde, won de Model 3 aan bereik - en behoorlijk ook nog, aldus de youtuber. Aan het einde van de 6,2 mijl durende sleepactie (nog geen tien kilometer) stond het display van de Tesla op 40 mijl, oftewel zo’n 64 kilometer, blijkt uit de video, die tot nu toe zo’n 114.000 keer is bekeken.

Met andere woorden: per kilometer slepen kom je in een Tesla ongeveer zes kilometer ver. Toch is het niet slim om de truc na te doen als er andere mogelijkheden zijn. Niet alleen is het slepen van een auto over de openbare weg in potentie gevaarlijk, ook kan elektronica mogelijk kapotgaan, zeker als de besturingssystemen aan boord niet meer werken. Ook gaat de motor van de auto die als sleepwagen fungeert er niet op vooruit wanneer zo’n zware Tesla aan de trekhaak hangt.

