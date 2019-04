Zeldzame record-BMW duikt na tientallen jaren weer op: stoffig en verwaarloosd

De BMW M1 is misschien wel de meest geroemde auto ooit van de Duitse autofabrikant. De racewagen werd in de jaren 70 gebouwd om het ​​gevecht aan te gaan met Porsches op het circuit. Er waren echter ook een paar gelukkigen die een exemplaar kochten waarmee ze de openbare weg op mochten.

Volledig scherm © Coys

Deze specifieke record-auto bracht helaas het merendeel van zijn bestaan achter gesloten deuren door en zal nu op een veiling waarschijnlijk worden verkocht voor een absurd bedrag, zoals alle M1-modellen vandaag de dag extreem veel geld opleveren. Prijzen van meer dan 600.000 euro voor een gaaf exemplaar zijn geen uitzondering.

In 1981 verwierf de Oostenrijkse autosportjournalist en coureur genaamd Harald Ertl deze BMW M1 uit 1979. Hij was bijna aan het einde van zijn racecarrière en had de M1 gekocht om bestaande landsnelheidsrecords te verbreken. Ertl was geen briljant coureur, maar was wel degene die tijdens een Formule 1-race op de Nürburgring in 1976 Niki Lauda uit zijn brandende racewagen trok.

Volledig scherm © Coys

Ertl liet zich sponsoren door olieconglomeraat British Petroleum, dat van de gelegenheid gebruikmaakte om een ​​destijds nieuw vloeibaar benzineproduct genaamd ‘AutoGas’ (lpg) te promoten. Het idee was om de M1 in staat te stellen op Autogas te rijden, een landsnelheidsrecord te verbreken en het BP-product beroemd te maken als ‘een minimaal vervuilende brandstof met een hoog energiegehalte’.

Volledig scherm © Coys

Andere bedrijven deden al snel mee. Sachs leverde een wielophanging en Blaupunkt zorgde voor luidsprekers - om wat voor reden dan ook. De carrosserie werd aangepast, waardoor deze meer aerodynamisch was teneinde hogere snelheden te kunnen bereiken. En met 410 pk in plaats van de standaard 280 was de BMW klaar om de wereld te laten zien waartoe hij in staat was.

Volledig scherm © Coys

Volgens de legende verbrak Ertl op 17 oktober 1981 een wereldsnelheidsrecord in de M1, met een snelheid van 301,4 kilometer per uur. Helaas is er geen documentatie van deze prestatie bewaard gebleven en aangezien de toen 33-jarige Ertl minder dan zes maanden na het vermeende record werd gedood bij een vliegtuigcrash, ging de BMW met pensioen.

Volledig scherm © Coys

De auto kwam terecht bij een dealer, totdat een potentiële koper tijdens een proefrit naar verluidt met een laag hangend motorcomponent een obstakel raakte. Daardoor was de aandrijflijn niet meer te repareren. De dealer vond een vervangingsmotor voor de zelden gebruikte M88 zescilinder lijnmotor en de auto begon aan een wereldwijde zwerftocht.

Volledig scherm © Coys

Volgens Coys werd de auto eind jaren 80 gekocht door een Japanse investeringsfirma. Daar verdween de M1 een aantal jaren veilig weggeborgen onder de grond, totdat hij een paar jaar later op een of andere manier weer in een showroom in Engeland opdook. De plaatselijke apotheker kocht de auto in 1993, maar hij overleed twee jaar later.

Volledig scherm © Coys

De auto stond vervolgens lange tijd op straat, tot hij naar het Midland Motor Museum werd gestuurd voor opslag. Na verloop van tijd keerde de BMW terug bij de familie van de apotheker, die hem al meer dan een decennium lang in bezit heeft en hem nu toch wil verkopen.