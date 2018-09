Zelf-rijdende motorfiets heeft geen bestuurder meer nodig

Eerder al presenteerde BMW het conceptmodel van een toekomstige motorfiets die zichzelf in balans weet te houden. Het kostte de ontwikkelingsafdeling twee jaar om de technologie van zelf-rijdende auto's ook in een motorfiets in te bouwen. Dat is gelukt. Het ziet er spookachtig uit als de motor zelf zijn weg zoekt op het asfalt. Hij neemt bochten, geeft gas en remt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.