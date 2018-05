‘Zelfvarende bootjes gaan grote metropolen ontsluiten'

Het gaat volgens Quotenet om een vaarservice die je per app kunt oproepen en die je via kanalen, meren en rivieren naar je bestemming brengt. Het grote voordeel is volgens de Franse startup dat je geen verkeerslichten, fietsers en voetgangers tegenkomt en dat je trillingloos met een hydrofoil over het water naar je bestemming glijdt.

Volledig scherm © Seabubbles

Kite-techniek

Seabubbles is twee jaar geleden opgericht door Alain Thebault en Anders Bringdal, een wedstrijdzeiler en een windsurfer. Inmiddels is zo’n €15 miljoen geïnvesteerd in een netwerk van autonome, stuurmanloze riviertaxi’s. Reserveren doe je met een uber-achtige app, waarna je instapt op een van de vele aanlegplaatsen.

Volledig scherm © Seabubbles

Hydrofoil

De bootjes zijn voorzien van een hydrofoil: een systeem waarbij de boot uit het water komt en dat tegenwoordig populair is onder kiters en zeilers. Het zorgt ervoor dat de motor minder energie verbruikt en dat je nauwelijks last hebt van golfslag. De eerste tests op het meer van Genève zijn succesvol verlopen. De oprichters verwachten over een paar jaar in Parijs te starten en in 2024 in meerdere wereldsteden actief te zijn.