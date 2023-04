Zijn pollen wel of niet gevaarlijk voor je autolak?

Rondvliegend stuifmeel is een teken dat de lente echt is begonnen. Goed nieuws dus voor mensen die een hekel hebben aan de winter, maar slecht nieuws voor hooikoortspatiënten en automobilisten zonder garage. Of valt het mee voor die laatste groep?

Autobezitters die hun auto buiten parkeren hebben pech want het stuifmeel lijkt gemaakt te zijn om aan autolak te blijven plakken. Dat betekent meer wassen, want de laag pollen is volgens sommigen net zo slecht voor je autolak als hars, vogelpoep en Saharazand.

Toch is dat een misvatting, want het gele stuifmeel beschadigt de autolak niet. ,,Pollen tasten de autolak niet aan omdat het heel, heel zacht is”, vertelde Vincenzo Lucà van de Duitse testorganisatie TÜV Süd vorig jaar aan de Duitse zender Bayern 1.

Afvoergaten verstopt

Er ontstaan volgens hem pas problemen wanneer het zich bindt aan bijvoorbeeld Saharazand. ,,Als je de dan de ruitenwissers van de auto aanzet, kan deze combinatie van pollen met zand of vuil, krassen op de ruit veroorzaken. Als je ook nog eens onder een boom hebt geparkeerd, of de auto heeft lang buiten gestaan, kun je daarom voor het wegrijden de voorruit beter kort besproeien met de tuinslang.

Zelfs als de pollen zelf de lak niet beschadigen, moet je de auto in het voorjaar regelmatig wassen. Want het stuifmeel dat ontstaat als het regent, kan volgens de TÜV-expert de afvoergaten verstoppen, bijvoorbeeld aan de onderkant van de voorruit. Dit is met name het geval bij voertuigen die lang stil hebben gestaan. ,,Als je je auto regelmatig wast in een wasstraat, hoef je je geen zorgen te maken over pollen”, aldus Lucà.

Honingdauw

Om hardnekkig stuifmeel na langere tijd te verwijderen, kun je het beste een hogedrukreiniger gebruiken. Daarbij moet de spuitmond minimaal 30 centimeter van de auto verwijderd zijn om mogelijke schade te voorkomen. Wanneer de auto in de was wordt gezet na het wassen, kan stuifmeel zich ook minder goed hechten aan de lak.

Ook is het belangrijk om in plaats van antivries een zomerruitenreiniger te gebruiken. Anders ontstaat er samen met het stuifmeel een mengsel dat nog moeilijker van de voorruit te verwijderen is. Naast pollen kunnen andere harsachtige stoffen, zoals honingdauw, hardnekkiger aan de lak hechten. Vooral bij hogere temperaturen kunnen de vlekken hierdoor bijzonder moeilijk te verwijderen zijn.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.