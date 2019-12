Zijn twee aparte achterlichten niet meer verplicht?

VRAAG & ANTWOORD Twee kleuren bij Duitse, tijdelijke kenteken­plaat

21 december In deze rubriek kwamen laatst de Duitse kentekenplaten aan de orde. Ik wil daaraan toevoegen dat een rood vlakje aan de zijkant inderdaad een export-kentekenplaat is, maar een geel vlakje niet. Dat is een tijdelijk kenteken voor een beperkt aantal dagen. Het is bedoeld om de auto in Duitsland te verplaatsen van de ene regio naar de andere, om uiteindelijk daar opnieuw geregistreerd te worden door de nieuwe eigenaar. Je mag met zo’n Kurzzeitkennzeichen in Duitsland ook een proefrit maken of naar een keuringsstation rijden. Soms gebruiken Nederlanders deze plaat bij export, maar dat mag dus niet. Je kunt van de Nederlandse politie een flinke boete krijgen. —H.B. Hering