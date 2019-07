Zin in de vakantie? Het wordt leuk én krankzinnig druk

De zwarte zaterdagen genoteerd? Die nieuwe tent al een keer opgezet in het plantsoen? De schakelklokken die inbrekers buiten moeten houden ingesteld? Het is vakantie! Met 12 miljoen landgenoten rijden en vliegen we alle kanten op. Zo zien onze vrije dagen eruit.

Het is dé kantoorvraag van de laatste weken: ‘Ga je nog weg deze zomer?’ Mensen met kleine niet-leerplichtige kinderen melden een tikkie triomfantelijk dat ze pas ná de schoolvakantie gaan óf al zijn geweest. De ondertoon: Ik wens je veel succes met die snikhete files, overvolle zwembaden en het schuifelen langs attracties. Maar terwijl zij zich straks met een glimlach over het lege, zwarte asfalt bewegen, is de rest van Nederland iets écht leuks aan het doen: vakantie vieren! Wanneer die ook alweer begint? Even een opfrisser: Zuid-Nederland vertrekt dit weekeinde massaal, de regio Noord volgt over een week en Midden-Nederland is dit jaar laat van 20 juli tot 1 september.

Hier gaan we heen

Het aantal buitenlandse vakanties stijgt dit jaar van 8,7 naar 8,8 miljoen terwijl de plannen voor een vakantie in eigen land dalen van 2,5 naar 2,4 miljoen. Vooral bestemmingen in Europa aan de Middellandse Zee zijn populair. Frankrijk, Spanje en Italië blijven favoriet, in eigen land gaan de meeste toeristen naar Gelderland en Drenthe. Reisorganisaties meldden een paar weken geleden al een piekje in de last minute vliegvakanties.

Quote Naar de Wadden? Pak dan maar een jasje of een vest in Ben Lankamp, Weerplaza Ook volgens cijfers van de ANWB is er een fikse stijging in het aantal vliegvakanties, van 3,9 miljoen vorig jaar naar 4,2 miljoen deze zomer. Schiphol rekent in juli en augustus op bijna 13 miljoen passagiers, 1 miljoen méér dan gemiddeld in twee maanden. Eind juli, begin augustus wordt het het drukst met op sommige dagen wel 234.000 passagiers. Dat is krankzinnig druk, en het kan nóg drukker worden als de zomer niet verder doorzet en veel mensen last minutes gaan boeken. De marechaussee zet zo’n 65 extra mensen in; ook Schiphol komt met extra begeleiders om de tijden bij de controle aanvaardbaar te houden. En er zijn vergeleken met vorig jaar 3000 extra parkeerplaatsen.

Zo wordt het weer

Volledig scherm De beroemde zonsondergang op het Griekse eiland Santorini, als je die tenminste kunt zien door alle selfiesticks. © Eigen foto Tropische dagen laten nog even op zich wachten, op dit moment is het op veel plekken koeler dan normaal. Midden-Frankrijk moet het doen met zo’n 20 graden (de helft van vorige week) en soms een bui. Ook Duitsland is volgende week iets koeler dan gewoonlijk. Wie - verleid door de tropische zomer van 2018 - met de tent naar de Wadden trekt: neem een goede slaapzak mee, het wordt ‘s nachts slechts 10 graden, als gevolg van een koude noordwestelijke wind. En overdag zo’n 17 graden. ,,Pak dus toch maar een jasje of trui in’’, zegt weerman Ben Lankamp van Weerplaza. Ook vallen er af en toe buien. De echte zomer houdt zich voorlopig schuil in Spanje, Portugal en Griekenland. En verrassend: ook Scandinavië houdt het komende week droog met bijna zomerse temperaturen. In Nederland wordt het tegen volgend weekend weer wat warmer.

Het asfalt op: denk er niet te licht over

Op de weg naar de vakantielanden wordt het sommige dagenlang stapvoets rijden ook al is het aantal autovakanties met 100.000 gedaald tot 3,8 miljoen. Wie met de auto vertrekt: probeer niet te reizen in de weekeinden. Het wordt heel druk, vooral 3 en 10 augustus - de zwarte zaterdagen van dit seizoen - dan slippen de Franse péages compleet dicht met vakantieverkeer, zowel in noordelijke als zuidelijke richting. Denk er niet te licht over. Vorig jaar hadden toeristen op de Franse snelwegen te maken met een extra reistijd tot wel 5 uur.

De ANWB kreeg in september vorig jaar al telefoontjes wanneer volgend jaar de zwarte zaterdagen zijn. ,,Haha, dat nóóit meer, denken de mensen. Maar die lange files horen er nu eenmaal bij’’, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale. ,,Geboekte accommodatie loopt meestal van zaterdag tot zaterdag en bijna niemand blijft drie weken op dezelfde plek dus binnen de vakantie wordt er ook nog gereisd. Wij zeggen: de vakantie begint als je thuis vertrekt. Neem dan even pauze.’’

Quote Ga even zitten... de Duitsers werken deze zomer op 500 plekken aan de Autobahn Donderdag of zondag gaan rijden is vaak de beste optie met de minste kans op files. Of knip die monstertocht van meer dan 1000 kilometer op in twee stukken; veel relaxter. ,,Scandinavië is heel populair. Vorig jaar stonden mensen uren stil bij Hamburg, daar kregen we veel boze telefoontjes over.’’ De gouden tip: Volg @ANWBEuropa op Twitter, daar worden grote opstoppingen gemeld. ,,Dan kun je bijtijds omrijden.’’ Of we sluiten - eigenwijs als we zijn - als makke schapen aan in de file.

Als dat mag tenminste. In Oostenrijk zijn bijvoorbeeld de ‘sluiproutes’ rond Innsbruck afgesloten voor vakantieverkeer en vrachtwagens. Ze zijn in de dorpjes die lange karavaan met gele kentekenplaten spuugzat. En in Duitsland? Ga even zitten… er wordt deze zomer op 500 plekken aan de Autobahn gewerkt, niks doorblazen dus, maar maximaal 80 kilometer per uur over versmalde rijstroken. Vooral in Nordrhein-Westfalen, Beieren en Hessen, precies op de route naar de vakantiebestemmingen.

Zo ga je voor weinig toch op pad

12 miljoen van ons gaan op vakantie, de rest blijft thuis. Het Nibud liet deze week weten dat ruim de helft van de thuisblijvers vakantie te duur vindt. Het woud aan milieuzones en tolwegen wordt bovendien steeds ondoordringbaarder en prijziger. Daarom nog een besparingstip: let op waar je tankt. Benzinerijders zijn overal goedkoper uit dan in Nederland, maar vooral Oostenrijk is een benzineparadijs, slechts 1,18 euro voor een liter, 30 procent minder dan in Nederland. Ook Luxemburg blijft fors goedkoper. Dieselrijders zijn eveneens veel goedkoper uit in die twee landen. Pas op: in België en Italië is de diesel duur.

Volgens UnitedConsumers scheelt een beetje slim tanken gemiddeld 20 euro per vakantie. Genoeg voor een extra ijsje met het gezin. Wie toch graag wil vliegen, kan soms geld besparen door aparte tickets voor de heen- en terugreis te boeken. Ook een optie voor mensen met een krappe beurs: woningruil. Of schiet die kennis aan die wél op vakantie gaat - misschien zit die wel te springen om iemand die op zijn huis past, terwijl hij er zelf op uit trekt.