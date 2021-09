Zo duur was diesel nog nooit en benzine nadert grens van 2 euro

Niet eerder was het zo duur om diesel te tanken. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter diesel is nu 1,618 euro. De benzineprijs bereikte afgelopen vrijdag een nieuw hoogtepunt met 1,985 euro per liter.

Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de prijzen al twintig jaar bijhoudt. ,,Niets zal de oliemaatschappijen remmen om de prijzen verder te verhogen als de olieprijs daarom vraagt”, zegt Paul van Selms van de prijsvergelijker.

Ook voor lpg moet meer worden betaald dan ooit, net iets meer dan 1 euro per liter. Het kan volgens Van Selms zo zijn dat benzine binnen enkele dagen door de grens van 2 euro per liter gaat. ,,De prijs is nu weer ietsje lager, 0,002 cent per liter, dan vrijdag, maar het verschilt per dag en het verloop is moeilijk in te schatten”, zegt hij. ,,Het kan ook zijn dat we voorlopig niet door die grens heen gaan. Al laten de oliemaatschappijen zich daar niet door afschrikken. Als de olieprijs erom vraagt, gaat die prijs gewoon omhoog. Automobilisten tanken toch wel. Het is een noodzakelijk iets, je kunt er niet omheen.”

Waar de recente stijging vandaan komt, is onduidelijk. De prijs van een vat ruwe olie ligt al langere tijd tussen de 40 en 80 euro. ,,Er is begin van het jaar een inhaalslag gemaakt na de aanvankelijke klap van de coronacrisis. Op dit moment is er niet een ding aan te wijzen waarom de prijzen aan de pomp zo hoog zijn.” Eerder dit jaar werden al recordprijzen voor benzine en diesel (uit 2012) verbroken, en ook het oude record voor lpg uit 2014.

Let wel, het gaat om de adviesprijzen, zegt Van Selms. ,,Dat zijn de prijzen die je aan de snelweg tegenkomt. Wie in een dorp of stad tankt, betaalt al snel tien cent per liter minder. De kortingen die er worden gegeven zijn steeds forser, dat is dus een belangrijke nuance. Al zijn die kortingen er ook altijd al geweest.”

Voor de mensen die aan de grens wonen, loont het volgens hem nog altijd de moeite om even om te rijden. Voor benzine vooral - diesel is in België duurder en in Duitsland maar een klein beetje goedkoper. ,,In België betaal je voor een liter benzine gemiddeld zo'n 18 procent minder dan bij ons, in Duitsland is dat 16 procent. Maar ook hier gaat het om de gemiddelde adviesprijzen. Nederlandse pomphouders langs de grens geven vaak al korting om dichter bij de buren in de buurt te komen.”

