Zo ging de fietstest 2021 in zijn werk

Op 31 maart verschenen de resultaten van deel 1, gericht op stads- en woon-werkverkeer. Op 19 mei komt deel 2 uit, gericht op fietsen als ontspanning. Sommige testpersonen doen mee uit nieuwsgierigheid en liefhebberij, andere omdat ze zelf voor de aanschaf van een e-bike of racefiets staan. Vaak benadrukken zij het belangrijk te vinden dat producten die een zo belangrijke rol spelen in het dagelijks leven, zoals fietsen, objectieve reviews krijgen. Een panellid: ,,Je moet er toch niet aan denken dat je alleen maar af kunt gaan op reclameslogans.’’

Hoe gaat het in z’n werk?

Vanwege de coronapandemie gaan de fietstesten van 2020 en 2021 noodgedwongen anders toe dan in 2019. Toen was het een groot evenement van twee dagen bezocht door circa 450 testers; in 2020 namen 115 mensen deel die zich verspreid over twee weken meldden op het testcentrum in Utrecht om hun proefritjes te maken. In 2021 werden in februari en maart gedurende 3 weken in Utrecht testers ontvangen; op 9 mei was er opnieuw een sessie, ditmaal in Den Treek-Henschoten op het mtb-parcours.

In totaal namen 405 unieke panelleden deel. Zij beoordeelden 104 modellen van 45 verschillende merken. Ze schreven 2006 reviews en maakten dus ook 2006 testritten. De gemiddelde eindscore: 7,7, net als in 2020. Kortom, de testpersonen waren in het algemeen ruim tevreden met het aanbod aan e-bikes (en niet-elektrische race/gravel bikes) in Nederland in 2021.

Veiligheid

Op deze twee plekken zijn alle maatregelen genomen om te voldoen aan de veiligheidseisen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en ontsmetten; niet welkom bij verkoudheid of koorts; handvatten, zadels, pennen, et cetera – alles werd na gebruik ontsmet. Fietstest.nl liet de testers na elke proefrit online een serie vragen doorlopen en waarderingen uitdelen op uiteenlopende onderdelen. Fietstest.nl verklaart dat het hierbij alle privacyregels zoals vastgelegd in de AVG in acht neemt; de verwerkersovereenkomst is desgewenst in te zien.

Akte

Een notaris controleert de procedure van Fietstest.nl en legt op grond van de resultaten in een akte de uitslagen vast. Deze is uitsluitend en alleen gebaseerd op de input van deelnemers. De akte is integraal na te lezen op Fietstest.nl en de website van deze krant. Op Fietstest.nl zijn ook voor iedereen alle commentaren, waarderingen en cijfers van alle testers in te zien (als de testpersoon ermee akkoord is gegaan staan voornaam en portret erbij; zo niet, dan alleen de voornaam).

NB: in de krant (print) is de tekst onder de modellen een willekeurige, niet-representatieve keuze uit commentaren van testpersonen in hun reviews. De selectie van de types: vooraf omschreef Fietstest.nl de categorieën in overleg met de redactie van deze krant; de merken die deelnemen bepaalden aan de hand daarvan zelf welk model ze zouden inzetten.

De selectie

Sommige categorieën hebben onderverdelingen in prijsklasse. In elke subcategorie verdient één fiets het label Best Getest, wat wil zeggen dat hij de hoogste eindscore boekt. Het label Beste Koop gaat naar de fiets die het hoogst scoorde op het onderdeel ‘verhouding prijs/kwaliteit’.

De fabrikanten, wier merknamen vaak ook voorkomen in andere in dit land bekende onafhankelijke fietstesten, betaalden alle per categorie hetzelfde bedrag voor deelname en kregen in ruil daarvoor de voor hen zo belangrijke ‘exposure’ voor hun product en een keurmerk van Fietstest.nl. Frank Balfoort van Fietstest.nl: ,,Fabrikanten hebben kortom geen enkele invloed op de resultaten, de procedure is honderd procent onafhankelijk. Het testpanel is groot genoeg om een heel goede indicatie te geven van wat gebruikers van de nieuwste e-bikes en racefietsen vinden.’’

In 8 van de 10 categorieën van deel 1 en 2 (2021) vulde Kees Bakker, consumentenvoorlichter van de Fietsersbond (partner van Fietstest.nl en ADR Nieuwsmedia), de scores en reviews aan met zijn deskundig commentaar. Hij deed dat alleen bij Best Getest en Beste Koop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.