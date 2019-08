Zo klinkt het starten van een 38,8 liter V12-tankmotor

Handig voor studenten: deel een auto

21 augustus Nog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. In deze aflevering: hoe slim is carsharing, ofwel autorijden voor studenten die wel een rijbewijs hebben, maar geen eigen auto kunnen (of willen) betalen?