Zo ontdek je de echte kilometerstand van een auto

Het terugdraaien van kilometerstanden bij tweedehands auto's is nog altijd een groot probleem. Maar je kunt ook aan andere zaken dan de kilometerteller aflezen of de gereden afstand realistisch is. De redactie van Autoweek heeft een paar tips op een rijtje gezet.

Rommelen met de kilometerstand is strafbaar in Nederland. De boete kan oplopen tot 10.000 euro. Het terugdraaien van de kilometerteller kan voor een verkoper desondanks heel lucratief zijn. Mensen schrikken vaak terug voor een auto die ‘veel heeft gelopen'. Je kunt dus meer vragen voor een auto met minder kilometers.

Als je naar een tweedehands auto zoekt, let er dan op of de kilometerstand klopt. Dat kun je vaak al checken door het onderhoudsboekje van de auto te bekijken. Zijn de beurten er goed in vermeld? Kloppen de kilometerstanden met het getal dat je op het dashboard ziet? Ook handig is het raadplegen van het register Nationale Auto Pas. Bij elk bezoek aan een garage wordt de kilometerstand doorgegeven en als je een tweedehands auto wilt kopen, kun je de gegevens eenvoudig opvragen, bijvoorbeeld met de AutoWeek-kentekencheck.

In België wordt de kilometerstand van een gebruikte auto bijgehouden via Car Pass. Die moet wettelijk door de verkoper worden overhandigd aan de koper. Zonder deze pas kan de koop van de auto niet doorgaan. Deze Car Pass toont de juiste kilometerstand van de auto. Een groter risico op een teruggedraaide kilometerteller loop je bij een auto die is geïmporteerd, vooral uit bijvoorbeeld Duitsland. Daar zou een op de tien auto’s een teruggedraaide kilometerteller hebben. Bovendien toonde onderzoek van de ADAC aan, dat ook bij een groot aantal nieuwere auto’s relatief eenvoudig de kilometerstand kan worden veranderd.

Het rempedaal

Een andere manier om te achterhalen of de kilometerstand ongeveer klopt is het controleren van de slijtage van het rempedaal. Het rempedaal slijt gestaag, maar het rubber wordt in de praktijk zelden vervangen. Na 100.000 kilometer kun je zien dat het pedaal gebruikt is. En bij 300.000 kilometer is het zo goed als versleten. Dus een auto met 150.000 kilometer op de teller die een versleten rempedaal heeft, moet je extra checken. Andere dingen waaraan je goed kunt zien of een auto veel kilometers heeft gereden zijn de bestuurdersstoel en het stuur. Als het leer of de textielbekleding zwaar zijn versleten, dan kun je erop rekenen dat de auto veel gelopen heeft.

Wat er ook op kan duiden dat de auto niet meer zo fris en fruitig is, is speling in het scharnier van de autodeur, met name aan de kant van de bestuurder. Een lage kilometerstand is dan waarschijnlijk niet de juiste. Versleten bekleding en een stuur kun je immers nog redelijk eenvoudig vervangen maar bij een deurscharnier is dat lastiger.

De kilometerteller zelf

Je kunt ook de kilometerteller zelf nader bestuderen. Voor een analoge teller is de eerste stap het controleren van de uitlijning van de cijfers. Als ze verschoven zijn, betekent dit dat de meter handmatig is gedemonteerd. Sommige ‘terugdraaiers’ gebruiken specifieke apparatuur om de meter tijdens het rijden los te koppelen om toekomstige kopers voor de gek te houden. De digitale tellers kunnen worden gewijzigd via de OBD-aansluiting van de auto met een speciaal apparaat. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd een aankoopkeuring laten uitvoeren. Dan heb je helemaal een goed overzicht van de staat van de auto die je op het oog hebt.

