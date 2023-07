Zo ontdek je of jouw dashboardkastje ook deze handige koelfunctie heeft

Het dashboardkastje van je auto is niet alleen geschikt om je handschoenen in op te bergen. Dat doet eigenlijk niemand meer. Nu liggen er vaak de papieren van je auto, het hoesje van je zonnebril en een parkeerschijf. Maar veel dashboardkastjes hebben ook een speciale functie.

Kopers van een nieuwe of tweedehandsauto vinden het vaak niet nodig om de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te raadplegen. Ten eerste omdat het vaak gaat om een dikke pil die zich niet leent voor een gezellig leesavondje. Maar bovenal omdat veel autobezitters denken dat ze alle functies van hun auto al kennen. In veel gevallen is dat ook zo, maar soms hebben auto's een functie die eigenaren pas na jaren - of helemaal nooit - ontdekken.

Een van die functies is de koelfunctie van het dashboardkastje. Veel auto's die zijn voorzien van airconditioning hebben die functie. Deze is vooral handig tijdens langere reizen en vakanties in warme vakantielanden. Want zo kun je blikjes frisdank of flesjes water koel houden tijdens de reis, maar ook lunchpakketten met bederfelijke waren urenlang goed houden. Uiteraard alleen zolang de motor draait en je de airconditioning aan hebt staan.

Draaiknop of schakelaar

Om te weten of jouw auto voorzien is van deze functie, moet je eerst je dashboardkastje uitruimen en vervolgens op zoek gaan naar een draaiknop of schakelaar. Deze is vaak voorzien van het symbool van een sneeuwvlok. Soms is er ook een luchtklep aangebracht. Om de koeling van het handschoenenkastje te activeren, moet je de schakelaar omzetten of aan de knop draaien. Ook zijn er auto’s die links onder het stuur een vakje hebben waar precies een frisdrankblikje in past en waar ook een uitstroomopening van de airco in zit.

Hoewel het gekoelde dashboardkastje een moderne uitvinding lijkt, had de Porsche 928 van eind jaren 70 deze functie al. In de jaren 90 drong de functie door tot de middenklassers. Een van de eerste betaalbare auto’s die over de functie beschikte, was de Opel Astra die in 1991 werd geïntroduceerd. Waar het in de beginjaren vaak een optie was die je moest aankruisen bij de aanschaf van je auto, is het in nieuwe auto’s steeds vaker standaard. Zo kan het dus zijn dat je al jaren rondrijdt met een handige optie zonder dat je het wist.