Zo prop je het handigst alle vakantiebagage in je auto: inpakken en wegwezen

Potje Tetris

Speel eerst een paar keer het spelletje Tetris op de computer. Je weet wel: met die blokken die naar beneden zakken en die je op een zo gunstig mogelijke plek moet puzzelen. Het inpakken van de auto werkt net zo, maar dan in 3D.



Hanteer een logische volgorde en pak de grootste en minst buigzame spullen eerst: koffers, krat met kookgerei et cetera. Matjes, kussentjes en slaapzakken laten zich makkelijk in kleine ruimtes proppen. En er is altijd wel een hoekje waarin die ene linkerschoen past die toch aan de tas wist te ontsnappen.



Last in, first out

Maak een tas met eten en drinken, een snijplank, bord en bestek voor de pauzes onderweg en pak die als laatste in. Anders sta je eerst een kwartier te grasduinen voor je kort van je rust kunt genieten.



Als je onderweg een stop maakt bij een hotel, camping of B&B is het slim ook een tasje met toiletspullen, pyjama, schoon ondergoed en knuffels binnen handbereik te houden.