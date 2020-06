Zo rijdt de goedkoopste elektrische auto ter wereld

Een complete elektrische auto voor 1200 dollar, die via koopjeswebsite Alibaba in een doos bij je thuis wordt bezorgd. Dat lijkt niets te kunnen worden. Toch?

Iets bestellen bij Alibaba of Aliexpress is vaak een gok, omdat je nooit precies weet wat je krijgt en bovendien weet je niet wanneer je het krijgt. Maar de elektrische auto die Jason Torchinsky van autowebsite Jalopnik bestelde, stond niet lang na de besteldatum in een kartonnen in de Verenigde Staten en bleek veel beter dan verwacht.

De auto is afkomstig van een Chinese fabrikant genaamd Changli en kost in de basis slechts 930 dollar. De totaalprijs bedraagt echter 1200 dollar inclusief batterijpakket. Inclusief verzending stijgt de prijs tot bijna 3000 dollar, maar zelfs voor dat bedrag is het vermoedelijk nog altijd de goedkoopste elektrische auto ter wereld.

Achteruitrijcamera

Torchinsky maakte verschillende video’s over de Changli EV en ontdekte dat de naam ‘auto’ wellicht wat teveel eer is voor de stekker-Chinees, maar dat het wel een goed bruikbare overdekte vierwieler is. Voor die drie mille krijg je namelijk alle functies die je mag verwachten van een modern voertuig, inclusief - geloof het of niet - een achteruitrijcamera.