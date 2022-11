Zo rijdt de laatste Lotus met verbrandingsmotor

AutotestDe Lotus Emira V6 First Edition ziet eruit als een sportwagen van enkele tonnen, maar kost nog geen ton – in Duitsland en België althans. Toch wordt de Nederlandse BPM-pijn van 50.000 euro ruimschoots verzacht door het ravissante rijcomfort en de prachtige prestaties.

Lotus heeft grootste plannen en dus hangt veel af van de Emira, want deze sportwagen vormt de aanzet tot een nieuw verkoopoffensief waarmee het Britse merk een comeback probeert te maken als serieuze speler in het sportwagensegment. De Emira is de wegbereider voor een heel nieuw elan bij Lotus, dat op afzienbare termijn ook de elektrische, 2000 pk sterke supersportwagen Evija en de elektrische SUV Eletre aan de man wil brengen.

Kapitaalinjectie

Voor de grote ommezwaai pompte Lotus meer dan 100 miljoen pond in zijn faciliteiten in het Engelse Hethel. Deze investering heeft Lotus te danken aan Geely en Etika die in september 2017 eigenaar van het Engelse merk werden. Ook werd afscheid genomen van de inmiddels hoogbejaarde Elise, Exige en Evora. Het is te hopen dat Lotus de ambities waar kan maken, want in het verleden werd wel vaker hoog van de toren geblazen. In 2010 kondigde het een vergelijkbaar offensief aan met nieuwe modellen, maar er gebeurde niets.

Volledig scherm Lotus Emira © Lotus

Ferrari-achtige uitstraling

En dus is de achterwielaangedreven Emira de eerste geheel nieuwe Lotus in meer dan een decennium. Niet gek dus dat journalisten en Lotus-fans veel verwachten van dit model. Zoals gezegd: in de door ons gereden knalgele Emira trekken we genoeg aandacht. Niet alleen door de signaalkleur, maar ook door de associatie met vergelijkbaar ogende Ferrari’s. Dat komt vooral door de grote luchtopeningen aan de zijkant, maar ook door het middenmotor-concept en de prima vormgegeven voor- en achterzijde. Nou ja, vooral achterzijde eigenlijk, want het front is in onze ogen wat te generiek. Desondanks is de designtaal van de toekomstige Evija hier mooi doorgevoerd.

Veel praktische bruikbaarheid

Binnenin zullen Lotus-liefhebbers met een lengte van meer dan 1,80 meter opgelucht ademhalen. Eindelijk een auto waar ze fatsoenlijk in kunnen zitten zonder dat de schakelpook in hun knieholte prikt of ze een bochel ontwikkelen door de lage daklijn. Jammer alleen dat de hoofdsteunen te laag zitten en niet instelbaar zijn. Maar afgezien van het lastige uitstappen door de brede dorpel en de geringe afstand tot het wegdek, hoef je weinig offers te brengen als het gaat om praktische bruikbaarheid. Of het moeten de brede achterste raamstijlen zijn waardoor het zicht naar rechtsachter behoorlijk ingeperkt wordt, maar daar hebben nagenoeg alle auto’s met middenmotor last van.

Volledig scherm Lotus Emira © Lotus

Wegligging is top

Bij normaal gebruik valt vooral op hoe comfortabel de Lotus is. Hobbels en bobbels worden ruimhartig opgeslokt en geëlimineerd en door de riante werkruimte voel je je een beetje als in een McLaren. De praktische bruikbaarheid is groot, de motor is snel en doelmatig en brengt je daar waar jij ‘m heen stuurt – of dat nou naar het circuit om de hoek is of de Côte d’Azur. Je zou ‘m bijna wat té comfortabel gaan vinden, totdat je aan het stuur draait. Want dan reageert de Emira als een spreekwoordelijke kart bij het veranderen van richting en weet je meteen weer dat je in een Lotus zit. Wel hadden we nog iets meer feedback van de voorwielen verwacht. Je wordt minder goed geïnformeerd over de ondergrond dan bij concurrenten als de Alpine A110 en 718 Cayman.

290 km/u

De remmen zijn top en het schakelen voelt vertrouwd: een korte pook met minstens even korte slagen, zoals we dat kennen van auto’s als de Lotus Elise en Mazda MX-5. De van Toyota afkomstige, 400 pk sterke V6 levert op papier prachtige prestaties: een acceleratie van 0-100 km/u in 4,3 seconden en een top van 290 km/u zijn geen cijfers waar je je voor hoeft te schamen, maar toch voelt het blok niet echt fel aan. Ook de door de compressor verwachte grote trekkracht bij lage toerentallen valt wat tegen, maar het kan ook zijn dat we de laatste tijd wat vaak in elektrische auto’s hebben gereden.

Volledig scherm Lotus Emira © Lotus

Lamborghini

De motor klinkt wat hard en dat is leuk als je een rondje gaat rijden, maar het kan op de langere afstanden wat gaan vervelen. Niet zo raar, want het 3,5 liter metende blok ligt recht achter je nek te hijgen, alleen gescheiden door een plastic raampje. In de stand Sport en Track verdiept het motorgeluid zich nog wat en laat de motor keurig kunstmatig gecomponeerde boze blafjes horen bij het loslaten van het gaspedaal. De motor komt tot leven door een rode startknop in te drukken, die zich – net als bij Lamborghini – onder een soort beveiligingspal bevindt.

Mooi interieur

Qua bouwkwaliteit, comfort en afwerkingsniveau is deze Lotus extraordinair. We zien veel elektronica, voelen alcantara en ruiken prachtig doorgestikt leer. En er is zelfs Apple CarPlay, Android Auto en een touchscreen aan boord! Azijnzeikerds zullen zeggen dat onder meer de knoppen van de Drive Selector en het stuur afkomstig zijn van Lynk & Co, het elektrische merk uit China dat eveneens eigendom is van Geely. Maar dat is nou eenmaal het voordeel van grote fabrikanten, die hebben altijd wel een onderdelenbak waar ze in kunnen grabbelen.

Volledig scherm Lotus Emira © Lotus

Irritante piep

Ook hoorden we bij stationaire toerentallen een vrij irritante piep, mogelijk van een van de koelers, maar dat kan exemplarisch zijn. Hetzelfde geldt voor het raam aan bestuurderszijde, dat een aantal maal zelfstandig besloot weer open te gaan toen we het wilden sluiten. Andere notities aangaande het interieur betreffen het stuur met zijn afgeronde hoeken. Daar moet je van houden en het vergroot de veiligheid niet wanneer je gaat driften doordat het niet zo gemakkelijk door je handen glijdt. Ook zijn we niet weg van alcantara op het stuur, maar dat is een kwestie van smaak. Het ziet er wel gelikt uit in ieder geval.

Te gemiddeld

Qua rijden is de 1405 kilo wegende Lotus misschien wat te gemiddeld. Een gevolg van de keuze om de dagelijkse bruikbaarheid te benadrukken. De auto doet weinig fout, maar excelleert ook nergens, behalve qua onderstel. Dat is zo goed dat je eigenlijk hoopt op nog meer vermogen. De Toyota-motor mist in onze ogen het opzwepende van een Cayman-zescilinder, de versnellingen zijn net te lang om de auto spectaculair snel te noemen en we hadden wat meer feedback verwacht van de besturing. Maar voor een fabrikant met een beperkt budget is knap dat ze een echt volwassen sportwagen hebben gemaakt, die er ook nog eens fantastisch uitziet.

Volledig scherm Lotus Emira © Lotus

BPM-malus

De BPM-malus van bijna een halve ton maakt van de zescilinder wel een ietwat prijzige uitvoering. Wellicht is het daarom slim om af te wachten hoe de viercilinder variant rijdt, die is voorzien van de 2.0 liter motor van de Mercedes A45 AMG. Deze versie wordt 360 pk sterk, maar kan weleens voor een levendiger karakter zorgen. Voor de prestaties hoef je het niet te laten. De sprint van 0-100 km/u duurt 0,1 seconde langer en de topsnelheid is met 283 km/u slechts vijf kilometer per uur minder. De viercilinder variant is ook nog een vijftig kilo lichter.

Ook met viercilinder

Helaas kom je met een verwachte verkoopprijs van 115.000 euro met deze versie ook niet onder de ton uit, maar het scheelt toch een paar keer tanken ten opzichte van de anderhalve ton die de First Edition met V6 gaat kosten. De standaard V6 is er straks al vanaf zo’n 130.000 euro. Wanneer je niet houdt van elektrische auto’s kun je beter toeslaan, want deze Emira is de laatste auto met verbrandingsmotor die Lotus produceert. Of nog beter, even wachten tot over twee jaar de Roadster-versie op de markt komt. Behalve met een handbak is de Emira ook leverbaar met een automatische versnellingsbak. Bij de V6 gaat het om een conventionele automaat met koppelomvormer, in de instap-Emira is dat een achttraps automaat met dubbele koppeling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.