Zo verslaat de Porsche Taycan de 1000 pk sterke Bugatti Veyron

VRAAG & ANTWOORD Hoe moeten we spoorvor­ming aanpakken?

8 februari De rechterrijstrook van sommige snelwegen vertoont spoorvorming. Het is moeilijk om rechtuit te rijden zonder continu bij te sturen. Dat is lastig en gevaarlijk. Het intensieve vrachtverkeer is er debet aan. Bij forse buien, die ons steeds vaker te wachten staan, zal het leiden tot aquaplaning. De in te voeren snelheidslimiet van 100 km/u zal dit risico hooguit iets verminderen. Hoe gaan we dit probleem aanpakken? Nog meer waarschuwingsborden ‘Gevaar voor aquaplaning’? –Frits van Werven