Zo voorkom je dat je een occasion met teruggedraaide teller koopt

Wie in Europa over de grens een tweedehands auto koopt, loopt een kans van één op twee à drie te worden belazerd, zo bleek eerder deze week. De Nationale Autopas biedt in dat geval geen bescherming, dus wat nu?

Als je een tweedehands auto wilt kopen, dan let je op het aantal kilometers dat er op de teller staat. Maar het probleem is: iedereen kan deze kilometerstand vrij eenvoudig terugdraaien. Gevolg: het lijkt alsof de auto minder kilometers heeft gelopen en jij betaalt teveel voor een auto.

NAP-check

Tellerfraude is de meest voorkomende vorm van fraude die bij een auto kopen voorkomt, bleek deze week. Zeker bij auto’s die in het – veelal aantrekkelijke – buitenland worden gekocht. De Nationale Auto Pas is eigenlijk een middel om tellerfraude tegen te gaan. Een NAP check is een tellerstand controle die jou beschermt tegen voornoemde tellerfraude. Gelukkig is het simpel om een tellerstandcontrole uit te voeren. In de eerste plaats moet je het kenteken van het voertuig weten. Dat is niet zo moeilijk te achterhalen, je wilt de auto immers gaan kopen, dus je zal hoe dan ook het kenteken te zien krijgen. Het kenteken en de opgegeven kilometerstand kan je bij een NAP check met elkaar vergelijken.

Buitenlandse auto

In het buitenland heb je echter niets aan de NAP. Tellerstanden zijn met een normale kentekencheck in geval van een importauto niet terug te vinden. Dit komt ten doordat een auto bij import een nieuw kenteken krijgt en de informatie over het autoverleden niet wordt overgedragen. Bovendien is een autokenteken in het buitenland vaak persoons- en niet voertuiggebonden. Alle informatie die beschikbaar is, hangt hierdoor aan het chassisnummer en niet aan het nieuwe Nederlandse kenteken. De meeste landen kennen ook geen centraal registratiepunt, zoals de Nationale Autopas. Sommige dealernetwerken verzamelen samen kilometerstanden en onderhoudsdata, maar dat wordt met niemand gedeeld. Hierdoor is frauderen in het buitenland bij invoeren in Nederland erg aantrekkelijk voor fraudeurs.

Autotrack

Gelukkig bestaan er wel degelijk mogelijkheden om ook in dit geval de historie te controleren. Autowebsite AutoTrack bijvoorbeeld, levert bij een kleine 80 procent van de te koop aangeboden auto’s een voertuighistorierapport van Carfax. Dit voertuighistorierapport geeft informatie over onder meer de kilometerstand, maar ook of de auto schade heeft gehad in het verleden. “Er zijn meer aanbieders die voertuighistorie inzichtelijk maken voor consumenten, maar voor die diensten moet in veel gevallen betaald worden”, legt Sander van Veen van AutoTrack uit.

Carfax