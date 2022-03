Zo voorkom je schade aan je auto door ‘schuurpapier’ Saharazand

De geelkleurige, fijne zandkorrels op je autodak betekenen acuut gevaar voor je autolak. Deze laag moet zo snel mogelijk worden verwijderd om krassen en ingebrande plekken te voorkomen. Maar hoe? Wat je in ieder geval niet moet doen, is het zand van je auto vegen met een droge doek. Dat veroorzaakt alleen maar krassen, want de zandkorrels, die in grootte variëren van 0,1 tot 10 micrometer, hebben dezelfde werking als schuurpapier.

De reden dat je niet simpelweg kunt wachten tot de volgende ‘schone’ regenbui de zandkorrels heeft verwijderd, is dat het stof er niet zomaar af gaat. Bovendien kan de zon ervoor zorgen dat de korrels - net als dode vliegen - in kunnen branden in de lak. Verwijder het zand dan ook met ruim water. Spoel de auto snel af met een tuinslang, of - beter nog - spuit 'm af met een hogedrukspuit, thuis of in een wasbox.

Tussen 600 en 800 liter water

Vervolgens kun je de auto wassen, waarna je alle deuren, de motorkap, de tankklep en de achterklep opent. Ook hier heeft zich ongetwijfeld zand verzameld. Deze korrels kunnen worden verwijderd met een natte doek. Tip: zet de auto in de wax: die laag zorgt ervoor dat je lak bij een volgende lading zand beter beschermd is tegen krassen.

Het gemakkelijkste en snelste is echter om naar een autowasstraat te gaan. De auto wordt met tussen de 600 en 800 liter water behandeld en dus ben je er zeker van dat er geen zandkorrels achterblijven. Om te beginnen wordt de auto ingeweekt met shampoo die het vuil opneemt. Dat wordt met hogedrukspuiten van de auto afgespoten, waarna borstels met water de zeepresten van de auto halen. Deze borstels zijn bij praktisch alle autowasstraten van textiel en werken veilig.

Pollenfilter

Het stof kan ook in de auto terechtkomen. Voor je het met een stofzuiger en vochtige doek verwijdert, kun je het beste eerst de ventilatie in de hoogste stand zetten om alle korrels uit de ventilatiekanalen te blazen. Saharazand komt ook in het pollenfilter van je auto terecht. Daarom is dit een goede gelegenheid om deze te vervangen. Kies het liefst voor een actief koolfilter als dat mogelijk is. Dit houdt niet alleen Saharazand en pollen tegen, maar voorkomt ook dat uitlaatgassen in het interieur binnendringen.

Wil je toch graag zelf je auto met de hand wassen na een regenbui met Saharazand, klik dan hier voor een uitgebreid stappenplan van Autoweek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: