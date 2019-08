Zo ziet de nieuwe i10 van Hyundai er (ongeveer) uit

Het lijkt er sterk op dat de komende generatie i10 inderdaad compleet nieuw is. Dat lijkt logisch, maar in dit deel van de automarkt is dat vaak niet het geval. Kijk maar naar modellen als de Toyota Aygo en Citroën C1; die kwamen in hun oorspronkelijke vorm al in 2005 op de markt, terwijl de huidige modellen vooral grondig opgefriste versies van die auto’s zijn. Een ander voorbeeld is de Fiat 500, die al sinds 2006 rondrijdt.