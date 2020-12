Zoveel bracht het horloge van Steve McQueen op tijdens een veiling

Weer wilde achtervol­ging dwars door Twente, nu met 200 km/u

2 december Opnieuw is een auto met Duits kenteken aangehouden in Twente, nadat de 19-jarige eigenaar probeerde te vluchten voor de politie. Daarbij werden snelheden van 200 km/u gehaald. De bestuurder bleek ook niet over de juiste papieren te beschikken.