Zoveel extra brandstof kost het gebruik van je radio, stoelverwarming en telefoonoplader

Mercedes verlegt de grens met reusachtig beeld­scherm in nieuw elektrisch topmodel

7 januari Mercedes-Benz plaatst in de EQS, het nieuwe elektrische topmodel dat later dit jaar wordt gepresenteerd, een beeldscherm dat zijn gelijke niet kent in de auto-industrie. Het reusachtige oled-scherm dat 1,41 meter breed is, zorgt - aldus de allerminst bescheiden autofabrikant - voor een ‘wow’-effect.