Zoveel kost de duurste parkeerplaats ter wereld

Een parkeerplaats in Hongkong is verkocht voor het recordbedrag van 1,3 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 1 miljoen euro. Het vorige recordbedrag voor een parkeerplek staat ook op naam van de Chinese stadstaat.

Een vertegenwoordiger van verkoopmakelaar Wharf zei dat het bedrijf geen verdere informatie had over de verkoop, behalve dat de parkeerplaats is verkocht in de wijk Peak District. Het bericht over de verkoop verscheen in de Hong Kong Economic Times.

De dure huizenmarkt van Hongkong breekt keer op keer records nu het vertrouwen van kopers terugkeert. Huizen kosten er tot tien miljoen dollar (8,2 miljoen euro) en een huis in de Peak, een luxe woonwijk op Hong Kong Island die uitkijkt over de stad, werd in mei verhuurd voor een recordbedrag van 170.000 euro per maand, aldus Bloomberg.

De voormalige duurste parkeerplaats ter wereld was ook in Hongkong te vinden. Het oude record dateert van 2019 en staat op ongeveer 800.000 euro. Amsterdam is ook duur: vorig jaar werd daar nog een parkeerplek aangeboden voor 995.000 euro. Daarbij ging het om een garage voor één auto, maar het is niet zeker of de garage voor dat bedrag daadwerkelijk is verkocht.

