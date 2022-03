Zwagers Gerrit en Koos hebben al vijftig jaar lol van onverwoestbare Katteruggen

Gerrit kocht ’m als eerste, of was het toch Koos? Over de precieze volgorde van aankoop moeten ze vijftig jaar later nadenken. Zeker is: ze waren samen op zoek. Na een korte discussie zijn ze het erover eens dat Koos het snelst beet had. Hij laat een oude foto zien van zichzelf met zijn Katterug. In blote bast naast de Volvo in het hoge gras.



De bos haar is gebleven.

Koos: ,,Net als die van Gerrit, hij heeft ook nog steeds zijn baard. Kijk, op deze foto zie je hem met zijn eigen Katterug. In pak, hij had die dag vast elders verplichtingen.”



Gerrit: ,,Mijn eerste auto was echter een Eend. Ik was student en kon niet anders betalen. Het bleek een opstapje naar het echte werk.”