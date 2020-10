4 miljard voor bedrijfsleven levert nauwelijks banen op

De 4 miljard euro die het kabinet de komende twee jaar in totaal wil uittrekken voor de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) levert hooguit 10.000 banen op. Doordat de regeling tijdelijk is zullen toegenomen investeringen in 2021 en 2022 ten koste gaan van investeringen in de jaren daarna.

De tijdelijke belastingkorting van twee keer 2 miljard euro levert de komende twee jaar 2,4 miljard euro aan extra investeringen per jaar op, blijkt uit doorrekeningen die het Centraal Planbureau vanochtend heeft gepubliceerd. Als de BIK in 2022 is opgehouden, valt de investeringstoename in de jaren erop terug tot 0,9 miljard euro per jaar, lager dan het zonder investeringskorting zou zijn geweest. Ook zorgt de regeling op korte termijn voor 0,1 procentpunt extra economische groei, maar is het effect in de periode daarna licht negatief.

Soelaas

De negatieve effecten van de regeling op middellange termijn zouden volgens het CPB veel milder zijn als de BIK een permanent karakter zou krijgen. In dat geval is er geen schade voor de economische groei en de werkgelegenheid in de periode 2023-2025 en blijven de investeringen beter op peil. De investeringsgroei zou bovendien groter zijn als de regeling meer dan nu toegespitst zou worden op het midden- en kleinbedrijf (mkb). De minimale investering voor 20.000 euro is vooral voor kleinere bedrijven aan de forse kant, denkt het Planbureau.

Het CPB heeft ook alternatieven doorgerekend. Daaruit blijkt dat de BIK meer zoden aan de dijk zet dan verlaging van de verhuurdersheffing, een plan dat door de PvdA is geopperd. Ook de verlaging van de winstbelasting of de versnelde afschrijving van machines en andere bedrijfsmiddelen heeft op de korte termijn een minder gunstig effect op bedrijfsinvesteringen dan de tijdelijke BIK. Als het doel vooral is om de werkgelegenheid te stimuleren, biedt een verlaging van de werkgeverspremies meer soelaas dan een investeringskorting, stelt het CPB.

Cadeau

Het idee van de BIK komt uit de koker van VNO-NCW en is door het kabinet opgenomen in het Belastingplan. Het kwam in de plaats voor de eerder aangekondigde verlaging van de winstbelasting. Wel is op voorspraak van de VVD vastgelegd dat het bedrag van 2 miljard euro per jaar ook na 2022 ten goede moet blijven komen aan het verlagen van werkgeverslasten.

De oppositie verzette zich na Prinsjesdag fel tegen de maatregel, die zij als een ‘cadeau voor het bedrijfsleven’ beschouwt. Regeringspartijen wijzen er juist op dat het aanjagen van investeringen juist nu zo belangrijk is, omdat daardoor de gevolgen van de coronacrisis gedempt kunnen worden.

Naam behouden

Staatssecretaris Hans Vijlbrief stelt dat de doorrekening van het CPB onderschrijft dat de BIK, beter dan andere alternatieven, op korte termijn extra investeringen aanwakkert. In een brief aan de Kamer benadrukt hij dat de term 'baangerelateerd’ in de naam van de BIK vooral is bedoeld om te laten zien dat de regeling alleen ten goede komt aan bedrijven die personeel in dienst hebben. Zij krijgen namelijk een korting op de loonheffing. ,,Daar komt bij dat investeringen in verreweg de meeste gevallen tot banen leiden. Daarom acht het kabinet het wenselijk om de term “baangerelateerd” in de naam te behouden", aldus Vijlbrief.

