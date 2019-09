Aan het solliciteren? Met deze tips wordt je online reputatie jouw visitekaartje

1. Zoek jezelf eens op

Wil je werken aan je online reputatie, dan moet je ten eerste weten wat er allemaal over je te vinden is. Een kleine waarschuwing: dat kan nog best eens tegenvallen. Want niet alleen op jouw eigen sociale media kan je naam voorkomen. Heb je weleens op discussiefora gereageerd met je Facebookprofiel? Of heeft iemand anders je naam laten vallen in een post over die ene, wel heel gezellige vrijdagavondborrel?