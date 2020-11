Acteur Winston Post is nu rijinstructeur: ‘Corona vroeg om een plan B’

Topverko­pers voelen zich afgedankt: ‘Overname door Vinted is als mes in onze rug’

29 oktober Veel leden van United Wardrobe (UW) voelen zich in de steek gelaten door het online platform voor tweedehands mode dat is overgenomen door grote broer Vinted. ,,We wisten van niks, het voelt als een messteek in de rug.’’