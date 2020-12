Agnes Jongerius: ‘Dat er nu werkende armen zijn, is een schande’

'Er is de afgelopen jaren iets gaan schuiven”, zegt Agnes Jongerius. Ze is zelf al veel langer bezig met sociale problemen, als lid van de Partij van de Arbeid en later natuurlijk als voorzitter van de vakbond FNV. Maar in haar tijd als Europarlementariër (sinds 2014) zag ze met name twee gebeurtenissen die haar ervan overtuigden dat er echt iets moet veranderen: de totaal onverwachte uitslag van het brexitreferendum in 2016 en de populariteit van de rechts-populistische Marine Le Pen, die een jaar later bijna president van Frankrijk werd. ,,Dat waren geen oeps-momenten. Het duidt erop dat veel mensen het idee hebben dat ze vol in de wind staan.'' Een cijfer ter verduidelijking: Europa telt op dit moment 241,5 miljoen werknemers. Dat is meer dan ooit.