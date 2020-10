Annarita (49) is principal scientist: ‘We willen zeker weten dat een kilo overal een kilo is’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Annarita Baldan (49), principal scientist bij VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut.

Weinig mensen zullen weten wat het VSL doet. Kun je dat uitleggen?

,,Het Nationaal Metrologisch Instituut zorgt ervoor dat basiseenheden betrouwbaar gemeten kunnen worden en dat dat overal in de wereld hetzelfde is. Neem bijvoorbeeld een kilo aardappelen. Als je die koopt in de winkel, ga je ervan uit dat het een kilo is. Maar je wil ook zeker weten dat deze kilo overal ter wereld hetzelfde is. Dat is belangrijk voor de internationale handel.”

Dat klinkt heel vanzelfsprekend.

,,De meter werd door Napoleon al begin 1800 vastgelegd, maar er zijn ook nieuwe eenheden in bijvoorbeeld de chemie. Ik ben de expert op het gebied van gasanalyse. Hoe meet je nieuwe gassen? Bijvoorbeeld waterstof. Dat is nu een belangrijk onderwerp als het gaat om de brandstof van auto’s, maar als er kleine onzuiverheden in de waterstof zitten, kan de brandstofcel beschadigd raken. Wij zorgen er dan voor dat die kleine onzuiverheden op een betrouwbare manier gemeten worden en dat er nauwkeurige standaarden worden gebruikt om die kwaliteit in de gaten te houden.”

Dus jij hebt je baan misschien wel te danken aan Napoleon?

,,Haha, ja, dit is een van de dingen die Napoleon wel goed geregeld heeft, ja.”

Hoe ziet jouw functie als principal scientist er verder uit?

,,Het is mijn taak om advies te geven, binnen onze onderzoeksgroep maar ook aan externe partijen. Hoe meet je verontreiniging in de lucht? Broeikasgassen? Het is belangrijk dat iedereen ter wereld op dezelfde manier meet, ook om bijvoorbeeld de klimaatdoelen te kunnen meten. Daarnaast ben ik voorzitter van het Europees Metrologisch Netwerk voor Energiegassen. Het doel daarvan is om uitdagingen vast te stellen op het gebied van het meten van duurzamere energiegassen en ervoor te zorgen dat de nationale instituten daar oplossingen voor vinden.”

Het is niet makkelijk om aan anderen uit te leggen wat je doet, lijkt me.

,,Het is inderdaad ontzettend moeilijk om uit te leggen. Ik gebruik vaak voorbeelden om duidelijk te maken wat we doen. Het is een baan voor mensen met liefde voor de wetenschap en precisiewerk.”

Wat maakt dit werk voor jou zo leuk?

,,Het is de diversiteit die ik eigenlijk het leukste vind. Nu een interview, straks heb ik een webmeeting of een videocall en daarna sta ik achter een meetapparaat in het lab. Ik heb veel contact met verschillende partijen, normaal gesproken reis ik ook veel. In februari heb ik zelfs nog een toespraak gehouden voor het Europees Parlement over het belang van betrouwbaar meten bij de energietransitie.”

Quote Ook voor mij was de metrologie onbekend terrein. Ik had vroeger niet verwacht dat ik dit ging doen Annarita Baldan

Hoe ben je eigenlijk in deze baan terecht gekomen?

,,Ook voor mij was de metrologie onbekend terrein. Na mijn studie heb ik bij de Europese Commissie gewerkt aan een onderzoek naar onzuiverheden in de lucht. Daar maakte ik kennis met dit vakgebied en zodoende ben ik bij VSL terecht gekomen. Ik had vroeger niet verwacht dat ik dit ging doen. Ik wilde altijd werk doen met maatschappelijke relevantie, maar ik dacht toen meer aan een functie in de gezondheidszorg.”

Wordt de metrologie eigenlijk vaak verward met de meteorologie?

,,Ja. Ik ben bij een conferentie weleens geïntroduceerd als een vertegenwoordiger van het meteorologisch instituut. Daarom begin ik altijd met een korte uitleg wat het verschil is tussen wat wij doen en wat weerkundige instituten zijn.”

Tot slot: blijf je dit tot je pensioen doen?

,,Dit werk geeft mij voldoening. Ik wil dat ons werk meer bekendheid krijgt en dat duidelijk wordt wat de impact en toegevoegde waarde is. Dat is waar ik voor wil gaan en dat kost nog wel een paar jaar.”

