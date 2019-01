Baas Belsimpel: ‘Niet kiezen is een keuze iets half te doen’

,,We zijn begonnen met Belsimpel toen we nog student waren. We hadden tijd over, het ondernemerschap was een experiment. Ik studeerde geneeskunde. Belsimpel was al een flink en goedlopend bedrijf terwijl ik mijn laatste coschappen liep. Ik wilde per se mijn studie afmaken en dat heb ik ook gedaan.

Uiteindelijk moet je toch kiezen. Niets kiezen is ook een keuze. In mijn geval had ik dan twee dingen half gedaan. Ik ben geen Elon Musk die tegelijkertijd Tesla en SpaceX kan leiden. Belsimpel was zo leuk, het was geen moeilijke keuze.

Als je uit vergelijkbare dingen kunt kiezen – dat kunnen dingen zijn in je werk, maar ook twee verschillende functies – moet je zorgen dat je zo veel mogelijk informatie verzamelt. Is er dan nog geen duidelijkheid dan moet je op gevoel kiezen. Toch kan een keuze verkeerd uitpakken. Dan kun je het eventueel bijdraaien en als dat niet mogelijk is, moet je ook niet te lang achteromkijken. Dan moet je lessen trekken zodat je de volgende keer een betere beslissing kunt nemen. Het is ook zinloos om te treuren dat je tien jaar geleden geen aandelen Amazon hebt gekocht.

Opleiding

Zelfs een studie als geneeskunde is te gebruiken voor mijn huidige werk. Dat kan de statistiek zijn, of het diagnosticeren van een probleem of het contact met mensen. Doe geen opleiding als je het beroep toch niet wilt uitoefenen. Ik ben ook geen fan van hele brede opleidingen voor mensen die eigenlijk niet weten wat ze willen. Dan neem ik liever iemand aan die een specifieke opleiding heeft gevolgd en kan uitleggen waarom die vaardigheden ook toepasbaar zijn op een functie binnen Belsimpel.

Kies een studie met algemeen toepasbare vaardigheden, zoals hoe je een probleem oplost, in plaats van een hele algemene studie waar je een klein beetje van alles leert en daardoor net niets. Dan kies je toch weer om niet te kiezen.”