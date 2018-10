Baas Efteling: 'Vraag jezelf af of je nog toegevoegde waarde hebt'

Wat wij alle medewerkers vragen, of ze nu friet bakken of mensen een attractie in helpen, is hoe ze hun werk leuker kunnen maken. Zo bedenken medewerkers zelf hoe ze een jarige bezoeker in het zonnetje kunnen zetten. Dat kan variëren van een liedje, tot gratis koffie of voorrang bij een attractie. Zolang het maar persoonlijk is en past bij die jarige persoon. Daar moet je als medewerker achter zien te komen en voor die eigen verantwoordelijkheid krijg je de ruimte.